توقعات مورينيو لمباراة روسيا وأوروغواي

تحدث محلل شبكة RT البرتغالي جوزيه مورينيو عن توقعاته لمواجهة روسيا وأورغواي التي ستقام غدا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وقال مورينيو: "قد تكون مباراة كبيرة وقد تكون مجرد مباراة، وذلك حسب نتائج الفريقين في المباريات السابقة.. إن كانت هذه المباراة ستحسم التأهل فأتوقعها مباراة فائقة التنافس. المنتخب المستضيف يتمتع بتشجيع عظيم في بلده، ولكن أوروغواي لديها المهارة، وتجيد التنافس، وقادرة على اللعب الذكي، وتستطيع التأثير على المباريات بواسطة جانبها الانفعالي. إذا يمكن أن تكون مباراة كبيرة".

هذا ما توقعه جوزيه مورينيو، فما هي توقعاتكم التي يمكنكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقعنا.

المصدر: RT