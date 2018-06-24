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كين ينتزع صدارة هدافي مونديال روسيا

24 يونيو 2018 | 14:36 GMT
كين ينتزع صدارة هدافي مونديال روسيا
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Dimitar DILKOFF / AFP

انتزع الإنجليزي هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا بعد تسجيله ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع بنما اليوم، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ورفع كين رصيده إلى 5 أهداف، في صدارة هدافي المونديال الروسي، ويتقدم بفارق هدف واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف)، صاحب المركز الثاني، والبلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف)، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الإسباني دييغو كوستا، المركز الرابع برصيد ثلاثة أهداف.

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وحققت إنجلترا أكبر فوز في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، باكتساحها بنما بستة أهداف مقابل هدف واحد.

تجدر الإشارة إلى أن الألماني ميروسلاف كلوزه، هو الهداف التاريخي لكأس العالم، وسجل خلال مشاركاته في النهائيات 16 هدفا.

المصدر: RT

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