إقالة رابح ماجر من تدريب منتخب الجزائر

أعفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف"، رابح ماجر من تدريب المنتخب الوطني الأول بسبب سوء النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية لمحاربي الصحراء، بحسب الصحف الجزائرية.

وقال محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، في تصريح صحفي: "كان من واجبنا اتخاذ هذا القرار لأنه الفريق الوطني، ومن ثم فإن القرار لم يكن من أجل الانتقام".

وأضاف: "رابح ماجر لاعب كبير سابقا، وهو مدرسة في كرة القدم الجزائرية، لكنه لم يحقق النجاح مع منتخبنا".

وتولى ماجر تدريب الجزائر في أكتوبر الماضي، خلفا للإسباني لوكاس الكاراز الذي أقيل سابقا.

ويعد رابح ماجر، أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، وكانت أفضل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو البرتغالي، وصنف خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الماضي.

المصدر: وكالات