لوحة للنجمين المصري صلاح والسعودي السهلاوي تزين أحد شوارع فولغوغراد

تزين لوحة للنجمين العربيين، المصري محمد صلاح، والسعودي محمد السهلاوي، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة فولغوغراد التي سيتواجه فيها النجمان خلال مواجهة منتخبيهما غدا الاثنين.

ورسم العديد من الفنانين المحليين في مدينة فولغوغراد على جدران الشوارع الرئيسية للمدينة صورا لنجوم المنتخبات التي ستلعب في المدينة خلال فترة المونديال.

kp.ru

إقرأ المزيد

وسيتقابل غدا المنتخبان المصري والسعودي في مباراة تحصيل حاصل بينهما ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا بعدما ودعا البطولة مبكرا بخسارة كل منهما لمباراتين.

المصدر: RT

أليكسي اسبر