نجوم منتخب الدنمارك يلعبون كرة القدم مع مشجعين على شاطئ البحر الأسود

سيخوض منتخب الدنمارك مباراة قوية ومصيرية ضد نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.

ونشر حارس المرمى كاسبر شمايكل مقطع فيديو عبر حسابه الرمسي على موقع "إنستغرام"، يجرى فيه لاعبو الدنمارك حصة تدريبية على شاطئ البحر الأسود مع مجموعة من الجماهير.

وتحتل الدنمارك مركز الوصافة في قائمة المجموعة الثالثة، برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف فرنسا المتصدرة، وتليهما أستراليا في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ومن ثم بيرو في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT

نايف الكوردي