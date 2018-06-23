مباريات اليوم الأحد في مونديال روسيا .. ويتحدد مصير تونس في إحداها

ستجري اليوم ألأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، وسيتحدد مصير منتخب تونس في المواجهة الأولى.

وستبدأ مباريات اليوم الحادي عشر للبطولة بمواجهة تهم كثيرا منتخب تونس، بين إنجلترا وبنما، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة نيجني نوفغورود.

وسيودع منتخب تونس "نسور قرطاج" مونديال روسيا، في حال فوز أو تعادل منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" أمام نظيره بنما، المشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم.

أما اللقاء الثاني فسيقام في مدينة قازان، وسيجمع متصدري المجموعة الثامنة، منتخبي اليابان والسنغال، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

بينما ستجمع المباراة الثالثة الأخيرة ليوم الأحد، متذيلي المجموعة الثامنة، منتخبي بولندا وكولومبيا، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT

نايف الكوردي