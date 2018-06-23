مدينة روسية تحضر مفاجأة للساحر ميسي

تجهز شركة للحلويات في مدينة "برونيتسي" في مقاطعة موسكو، هدية عبارة عن كعكة ضخمة "تمثال" لقائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الأحد.

والكعكة هي تمثال للنجم ليونيل ميسي، مصنوعة من الشوكولا، على ملعب بطول متر ونصف المتر وعرض متر واحد، ويبلغ طول الكعكة 170 سم، وتزن 150 كيلوغراما، وذلك وفقا لوكالة "Ura.ru".

Tatyana Makeyeva

وقالت داريا مالكينا صانعة الحلوى: "يعمل فريق مؤلف من خمسة أشخاص لتحضير الكعكة. ويتم تحضير الكعكة بشكل يدوي من الشوكولا الأبيض، وبوصفة خاصة وبألوان مختلفة".

وأشارت داريا مالكينا إلى أن تمثال ميسي من الشوكولا سيكون شبيها باللاعب إلى أقصى درجة، ويرغب صانعو الحلويات رسم وشوم ميسي على تمثاله.

وأضافت مالكينا: "نأمل أن نتمكن بهذه الطريقة من تحلية مرارة هزيمة المنتخب الأرجنتيني الأخيرة أمام كرواتيا".

ومن المنتظر أن يقام الحدث المخصص لعيد ميلاد ميسي في ساحة داخل مركز المدينة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان ميسي سيحضر الاحتفال، لكن المنظمين يعدون بأن يتذوق ميسي كعكة عيد ميلاده.

وسيخوض ليونيل ميسي، الذي سيكمل غدا الأحد عامه الـ 31، مباراة مصيرية أمام نظيره النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

المصدر: " 360tv.ru"

نايف الكوردي