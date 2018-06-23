شاهد.. وصول منتخب مصر إلى مدينة فولغوغراد

وصل المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مدينة فولوغراد، لخوض مباراته الختامية في مونديال روسا 2018، ضد نظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتوجهت بعثة منتخب الفراعنة مباشرة من المطار إلى الفندق، الذي أعد لإقامة الفريق خلال وجوده في المدينة.

وستقام مباراة مصر والسعودية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "فولغوغراد"، في الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين المصري والسعودي، بعد خسارتهما أمام كل من الأوروغواي وروسيا.

المصدر: RT

نايف الكوردي