لهيطة يكشف حقيقة "واقعة" سعد وكهربا

أكد مدير المنتخب المصري لكرة القدم، المهندس إيهاب لهيطة، أن واقعة الفيديو المنتشر للاعبي المنتخب سعد سمير وكهربا لا يوجد فيها ما يشين أي منهما.

وأوضح لهيطة، عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "فيسبوك"، أن المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، كان يتحدث إلى اللاعبين قبل بداية المران وقوفا في منتصف الملعب، فيما كان كهربا يتحدث إلى أحد زملائه دون الانتباه لتحذير محمود فايز مدرب الفريق من عدم التركيز مع حديث المدير الفني، فما كان من سعد سمير الذي تصادف وقوفه بجواره محاولة لفت انتباهه بنكزه دون أن يكون هناك أي قصد لسوء سلوك كما تم تفسير الفيديو على صفحات السوشيال ميديا.

وتداولت العديد من المواقع المصرية أنباء عن طلب عدد من المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة التحقيق بحركة "مشينة" صدرت من أحد لاعبي المنتخب خلال التدريبات، يوم أمس الجمعة.

وجاء في مضمون التقارير، أن اللاعب سعد سمير قام بحركة "مشينة" ضد زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، خلال التمارين استعدادا لمواجهة السعودية، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

المصدر: "facebook/efasocial"

نايف الكوردي