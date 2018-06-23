صورة.. هل أبدى راموس شماتة بالفرعون محمد صلاح؟

تناقلت مواقع إعلامية نبأ أرفقته بصورة قالت إنها تظهر شماتة سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم، بالنجم المصري محمد صلاح، لخروج منتخب الفراعنة من مونديال روسيا.

وذكر موقع "المصريون" أن راموس أبدى إعجابه بصورة يظهر فيها محمد صلاح حزينا على خروج منتخب بلاده من مونديال روسيا، وذلك عبر حسابه الرسمي "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لموقع "TribunWow.com".

لكن جميع محاولاتنا للبحث عن المصدر الأصلي لهذه الصورة باءت بالفشل.

وكان راموس قد قال في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لقد أعطوا إصابة صلاح الكثير من الاهتمام، لم أكن أرغب في الحديث عن ذلك لأن كل شيء يتضخم".

وغاب محمد صلاح عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم ضد الأوروغواي (0-1)، بسبب إصابة في الكتف لحقت به إثر احتكاك قوي مع راموس نفسه، في مباراة فريقه ليفربول وريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 26 مايو الماضي.

وخرج منتخب مصر من البطولة عقب خسارته أمام روسيا (1-3)، في الجولة الثانية، وسجل محمد صلاح هدف الفراعنة الوحيد من ضربة جزاء.

المصدر: وكلات+ RT