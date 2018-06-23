مونديال روسيا.. هبوط طائرة تقل مشجعين من البيرو بسلام بعد تعطل محركها

أعلنت شركة الطيران الروسية الخاصة Utair أن إحدى طائراتها هبطت بسلام على مدرج مطار مدينة تومين بعد تعطل أحد محركيها، أثناء الرحلة (UT 106) من يكاتيرينبورغ إلى موسكو عبر تومين.

وتحدثت الشركة في بيان أن حوالي 70 مشجعا من البيرو كانوا على متن الطائرة أثناء استعدادها للهبوط في مطار مدينة تومين عندما تعطل أحد المحركين، وبدأ الدخان يدخل إلى مقصور الركاب عن طريق فتحات شبكة التكييف، وسرعان ما بدأ نظام تنقية الهواء بالعمل ليسحب الدخان بالكامل.

وذكر البيان أن الطائرة هبطت عند الساعة 20:33 يوم أمس الجمعة بمحرك واحد "بفضل خبرة الطاقم وكفاءته وتدربه على التعامل مع مثل هذه الحالات"

وكانت إحدى محطات التلفزة في البيرو قد نشرت فيديو من داخل مقصورة الركاب أثناء دخول الدخان إلى المقصورة.

المصدر: Utair.ru