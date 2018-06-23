مونديال روسيا 2018 يحقق رقما قياسيا

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 رقما قياسيا جديدا، من حيث تسجيل الأهداف في أول 27 مباراة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة.

وخلال مباراة المنتخب البلجيكي مع نظيره التونسي، سجل إدين هازارد هدفا من ركلة جزاء وهو ما يعني أنه تم تسجيل أهداف في أول 27 مباراة في البطولة.

وبهذا الرقم يتجاوز مونديال روسيا 2018 مونديال سويسرا عام 1954 حيث لم تنته أول 26 مباراة بالتعادل السلبي.

ركلة الجزاء التي سجلها هازارد كان الرقم 13 التي يتم منحها في المونديال الروسي، ليعادل بذلك ركلات الجزاء التي تم احتسابها في مونديال 2014 بالبرازيل بعد خوض 27 مباراة من أصل 64.

المصدر: وكالات