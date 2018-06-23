مارادونا: أريد أن أحضر تدريبات الأرجنتين كي أعلم اللاعبين

شن مارادونا هجوما حادا على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، بعد الخسارة بثلاثية دون رد أمام كرواتيا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وطالب مارادونا من اتحاد اللعبة الأرجنتيني أن يسمح له بالحديث مع اللاعبين قبل اللقاء الحاسم أمام نيجيريا في سان بطرسبورغ، وقال الأسطورة الأرجنتينية: "أريد أن أتحدث مع اللاعبين، حتى أعلمهم ماذا يعني ارتداء قميص المنتخب الوطني".

وأضاف مارادونا: "أشعر بغضب كبير في داخلي، لأن الشخص الذي سبق وارتدى قميص الأرجنتين، لا يمكنه أن يرى منتخبه يخسر من منتخب مثل كرواتيا".. "المؤسف أننا خسرنا أمام كرواتيا، وليس من ألمانيا أو البرازيل أو إسبانيا، أو حتى هولندا".

ومنحت نيجيريا جرعة من الأكسجين لمنتخب الأرجنتين الذي تلقى خسارة مدوية أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة. وحقق المنتخب الأفريقي الفوز على آيسلندا بهدفين دون رد، أمس الجمعة ودخل حلبة المنافسة على الصعود إلى الدور المقبل.

وضمنت كرواتيا العبور إلى الدور المقبل بفضل فوزها في مباراتين، بينما تتنافس نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا على البطاقة الثانية خلال الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وتواجه الأرجنتين نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في نفس توقيت مباراة كرواتيا وآيسلندا. ولا تملك الأرجنتين خيارا سوى الفوز وانتظار نتيجة مباراة آيسلندا.

المصدر: lenta.ru