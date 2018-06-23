مشاركة موتينيو أمام إيران محفوفة بالشكوك

أثار جواو موتينيو لاعب المنتخب البرتغالي الشكوك حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد إيران الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا.

وغاب موتينيو عن الحصة التدريبية لأبطال أوروبا 2016 الجمعة والسبت بسبب المرض.

وتلتقي البرتغال مع إيران الاثنين في سارانسك في مباراة تحتاج فيها إلى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، كونها تتقاسم حاليا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع إسبانيا التي تلاقي في نفس اليوم المغرب أول مودعي مونديال 2018.

وشارك موتينيو أساسيا في المباراتين الأوليين ضد إسبانيا والمغرب وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها رونالدو هدف الانتصار في مرمى أسود الأطلس.

وعاد الظهير الأيسر رافايل غيريرو إلى التدريب مع الفريق بعدما غاب عن حصة الجمعة بسبب شكوى من الأم في الساق.

وقال المدافع روبن دياس: "رأينا مبارياتهم (الإيرانيون) وغيرها من المباريات في هذا المونديال، وأدركنا أنه لا توجد مباريات سهلة. سنخوض مباراة يجب أن نكون مستعدين فيها لأي شيء".

وتابع: "كل الفريق طموح ويعرف جيدا أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لهم ولنا. هذه هي كأس العالم، فأحيانا لا تبدأ بشكل جيد ولكن بخوضك المزيد والمزيد من المباريات تؤمن بنفسك وتبدأ بالتحسن".

المصدر: أ ف ب