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روح رياضية عالية تجاه مشجع مصري "مقعد" في مونديال روسيا

22 يونيو 2018 | 11:31 GMT
روح رياضية عالية تجاه مشجع مصري "مقعد" في مونديال روسيا
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/ RT

أشعلت صورة مشجع مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأضواء في بطولة كأس العالم 2018، المقامة في روسيا، نشرتها صحف مختلفة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من لفتة إنسانية.

ويظهر المشجع المصري وهو محمول على أعناق مشجعين لمنتخبي المكسيك وكولومبيا، وذلك ليتمكن من متابعة إحدى المباريات التي تبث على شاشة عملاقة في المنطقة المخصصة للجماهير، في إحدى المدن الروسية المستضيفة للبطولة.

misryon.com

يذكر أن منتخب مصر خسر أول مباراتين له، أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وخرجت من المونديال رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام السعودية، يوم الاثنين المقبل، في ختام منافسات المجموعة الأولى للبطولة.   

المصدر: وكالات 

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