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رسميا.. 4 دول تبلغ دور الـ 16 لمونديال روسيا و4 تودع

22 يونيو 2018 | 07:09 GMT
رسميا.. 4 دول تبلغ دور الـ 16 لمونديال روسيا و4 تودع
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Dylan Martinez / Reuters

ضمنت أربعة منتخبات تأهلها إلى الدور الثاني مبكرا، حتى الآن، خلال منافسات الجولة الثانية لكأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بينما ودعت أربعة أخرى مبكرا المونديال.

فقد حسم منتخبا روسيا والأوروغواي مصير المجموعة الأولى، وتأهلا معا إلى دور الستة عشر للمونديال، على حساب المنتخبين العربيين المصري والسعودي.

وفي المجموعة الثالثة، ضمن منتخب فرنسا تأهله إلى الدور الثاني، بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، على كل من أستراليا وبيرو، وودعت الأخيرة البطولة رسميا.

وحجز منتخب كرواتيا مقعدا له بين الـ 16 الكبار، بعد فوز الساحق على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، يوم الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان المغرب قد أصبح أول منتخب يودع نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، بعد خسارته أمام البرتغال بهدف وحيد، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

Reuters Kai Pfaffenbach

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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