المدرب التونسي نبيل معلول يكشف نقطة ضعف بلجيكا

اعتبر مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول أن دفاع المنتخب البلجيكي الذي يلاقيه في الجولة المقبلة ضمن المجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018، بطيء وسيعمل على استغلال ذلك لصالحه.

وقال معلول في تصريح للقناة الوطنية التونسية ليلة الأربعاء: "ثمة بطء في الخط الخلفي للمنتخب البلجيكي وسنحاول استغلاله".

وخسر نسور قرطاج مباراتهم الأولى في المجموعة السابعة أمام إنجلترا 1-2، سجلهما هاري كين قائد منتخب "الأسود الثلاثة" أحدهما في الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدف تونس الفرجاني ساسي في الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الجولة الثانية من المجموعة، ستلاقي تونس بلجيكا في 23 يونيو على ملعب سبارتاك في موسكو، علما أن منتخب "الشياطين الحمر" حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى على بنما 3-0.

وقال معلول قبيل المباراة التي يأمل من خلال المنتخب التونسي بالإبقاء على حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الخامسة في كأس العالم والأولى منذ 2006: "سنحاول عزل التواصل بين (كيفن) دي بروين و(إدين) هازار وعزلهما عن وسط الميدان...وسنبحث عن العمق".. "سنلعب بدفاع متقدم ونحن بحاجة للاعب يحمل الفريق إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه سيعتمد بعض التغييرات في تشكيلته الأساسية، لاسيما في الدفاع والوسط.

وأضاف: "نحن بحاجة لدماء جديدة في الخط الخلفي".

وخسر نسور قرطاج في المباراة الأولى جهود حارسهم الأساسي معز حسن الذي أصيب في كتفه الأيسر، وأنهت مشاركته في المونديال، وسبق لتونس أن تلقت ضربتين موجعتين قبل النهائيات، بإصابة قائدها يوسف المساكني (الركبة) والمهاجم طه ياسين الخنيسي (الفخذ).

المصدر: أ ف ب