مونديال روسيا.. الكشف عن حكم مباراة تونس وبلجيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس الحكام الذين سيديرون مباريات بعد غد السبت بكأس العالم حيث يتولى البولندي سيمون مارسينياك إدارة مباراة منتخب ألمانيا مع نظيره السويدي في سوتشي.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي يقودها مارسينياك في المونديال الحالي، حيث سبق له إدارة مباراة الأرجنتين وإيسلندا.

وسيتولى الأمريكي جاير ماروفو، قيادة مباراة المنتخب البلجيكي مع نظيره التونسي في موسكو، فيما يقود الحكم الصربي ميلوراد مازيتش مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك في روستوف.

ويدير ماروفو مباريات في الدوري الأمريكي لكرة القدم منذ عام 2000، كما أدار مازيتش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين ليفربول وريال مدريد الشهر الماضي في كييف.

المصدر: DPA