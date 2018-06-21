نقيب الممثلين المصريين يرد على تحميل الفنانين مسؤولية خسارة الفراعنة

أصدر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي بيانا أعرب فيه عن استيائه من حملة الهجوم الشرسة التي استهدفت وفد الفنانين المصريين، الذين سافروا لدعم منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

وقال زكي في بيان صحفي: "تلقينا دعوة من إحدى القنوات التي ترعى المنتخب، ولم نسافر على حساب الدولة وفق ما ردد البعض عن عدم علم، وذلك ضمن وفد كبير ضم عددا من الإعلاميين والشخصيات العامة والبرلمانيين".

وأضاف: "لم يتجاوز عددنا الـ10 فنانين، وفوجئنا بكثير من الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها على مواقع التواصل، تفيد بزيارتنا للمنتخب الوطني في الملعب أو في مقر إقامته، وهو أمر عار تماما عن الصحة، حيث لم نذهب ولم نطلب حتى الذهاب للاعبي المنتخب في أي مكان، ولم نتواجد بالفندق الذي يقيمون فيه".

وتابع: "فوجئنا بتداول صور تم التقاطها في مطار القاهرة على أنها في مقر إقامة اللاعبين ولم أفهم سببا لادعاء هذا الأمر واستغلاله للهجوم على الفنانين ومحاولة التقليل من قدرهم والنيل منهم".

وأضاف: "من حق فناني مصر التواجد في حدث هام مثل المونديال لتشجيع المنتخب الوطني، مثلنا مثل أي فئة من جماهير مصر، وقد كانت هناك حالة من الاحتفاء بوجود أعضاء الوفد المصري من الفنانين وسط مدرجات المشجعين المصريين والعرب، وهو أمر معتاد وطبيعي، ولكن ليس من المقبول أن يتم التجاوز في حق الفنانين على مواقع التواصل واتهامهم بالباطل ودون وجه حق".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من قيام شركة "we- المصرية للاتصالات" بدعوة عدد من الفنانين للسفر إلى روسيا كدعاية لها ودعما للمنتخب المصري، خاصة وأن الأمر يأتي بالتزامن مع قرار الدولة رفع أسعار المحروقات، الذي ترتب عليه زيادة في "تعريفة" وسائل النقل والعديد من المتطلبات الأساسية للمواطن.

كما اتهم بعض المدونين الفنانين بزيارة الفندق الذي كان يقيم فيه لاعبو المنتخب المصري، وبتسببهم بخسارة منتخب الفراعنة أمام روسيا بهدف مقابل ثلاثة.

المصدر: وكالات