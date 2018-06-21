مونديال روسيا يحقق أرقاما قياسية كبيرة

تحقق مباريات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، أرقاما قياسية من حيث الشعبية حول العالم.

فقد شاهد مباريات مونديال 2018، حتى الآن، 7.7 مليون مشاهد، بالرغم من أن البطولة لا تزال في مرحلة المجموعات.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطاني، فقد تم جمع البيانات من قبل "Conviva" شركة التحليلات التي تعمل مع العديد من ناشري البث المباشر في كأس العالم، بما في ذلك Fox Telemundo وNBC وHulu وSky، والتي أشارت إلى أنه في مونديال "جنوب إفريقيا 2010" كان هناك 1.5 مليون مشاهد عالمي لكأس العالم، ثم شاهد مونديال "البرازيل 2014" نحو 3.2 مليون، وهذا العام قفزت الأرقام إلى 7.7 مليون مشاهد، وهو أعلى من الأرقام التي حققتها بطولة "Super Bowl" هذا العام بواقع 5.5 مليون مشاهد.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إن فوز إنجلترا على تونس (2-1)، تابعه 3 ملايين مشاهد من خلال منصة "iPlayer" فقط.

وعلى الرغم من البث المباشر لمباريات البطولة التي تقدمها الشبكات المختلفة في جميع أنحاء العالم، يختار العديد من محبي كرة القدم المشاهدة عبر الإنترنت بدلا من التلفزيون.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي