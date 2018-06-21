عرّاف "مغرد" توقع بدقة نتائج مونديال روسيا 2018

أصاب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر حسابه Jin Dragon في توقعاته لنتيجة مباراتي المنتخب الروسي ضد كل من السعودية ومصر، وذلك قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2018.

وغرد Jin Dragon عبر حسابه على موقع "تويتر" في 13 يونيو الجاري، قائلا: "تخيلوا أن يفوز منتخب روسيا غدا على السعودية (5-0)، ويتجاوز مصر (3-1)، ويقتنص هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من مباراته ضد الأوروغواي! هل تخيلتم؟ فإذا أنت شخصية لامعة وغير عادية!".

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) June 13, 2018

أصاب العراف المغرد Jin Dragon في توقعاته لمباراتي روسيا ضد كل من السعودية ومصر، وسننتظر حتى الاثنين المقبل، لكي نعرف هل تنبأ بنتيجة مباراة روسيا والأوروغواي.

المصدر: "twitter.com/jin_dagon"

نايف الكوردي