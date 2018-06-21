ولي العهد السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في شراء أحد الأندية الإيطالية لكرة القدم، حيث كان يخطط في البداية لشراء ميلان لكنه عدل عن رأيه وتحول نحو روما.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، إن نادي روما يمر حاليا بفترة من انعدام التوازن وعدم الاستقرار في ظل محاولاته لبناء الملعب الجديد للنادي، فضلا عن تهم الفساد التي وجهت لبعض المسؤولين في النادي بتلقيهم عمولات في مشروع بناء الملعب.

وأشارت تقارير في مايو الماضي إلى أن رئيس نادي روما جيمس بالوتا، قد يضطر لبيع حصص من أسهم النادي لمستثمر عربي للمساهمة في تمويل عملية بناء الملعب وتوفير السيولة المطلوبة للمشروع.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رغبة محمد بن سلمان تحولت من شراء نادي ميلان إلى روما، وفي حال قرر بالوتا بيع نادي العاصمة سيكون ولي العهد المشتري الجديد.

يذكر أن ولي العهد السعودي حضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، والتي شهدت خسارة ثقيلة لمنتخب بلاده بخماسية نظيفة أمام أصحاب الأرض ضمن المجموعة الأولى.

المصدر: "eremnews.com"