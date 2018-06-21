كل شيء

ولي العهد السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير

21 يونيو 2018 | 06:17 GMT
ولي العهد السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kefb
/ Sputnik

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في شراء أحد الأندية الإيطالية لكرة القدم، حيث كان يخطط في البداية لشراء ميلان لكنه عدل عن رأيه وتحول نحو روما.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية،  الأربعاء، إن نادي روما يمر حاليا بفترة من انعدام التوازن وعدم الاستقرار في ظل محاولاته لبناء الملعب الجديد للنادي، فضلا عن تهم الفساد التي وجهت لبعض المسؤولين في النادي بتلقيهم عمولات في مشروع بناء الملعب.

وأشارت تقارير في مايو الماضي إلى أن رئيس نادي روما جيمس بالوتا، قد يضطر لبيع حصص من أسهم النادي لمستثمر عربي للمساهمة في تمويل عملية بناء الملعب وتوفير السيولة المطلوبة للمشروع.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رغبة محمد بن سلمان تحولت من شراء نادي ميلان إلى روما، وفي حال قرر بالوتا بيع نادي العاصمة سيكون ولي العهد المشتري الجديد.

يذكر أن ولي العهد السعودي حضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، والتي شهدت خسارة ثقيلة لمنتخب بلاده بخماسية نظيفة أمام أصحاب الأرض ضمن المجموعة الأولى.

المصدر: "eremnews.com" 

مشهور في المجتمع
تعرف على معايير التأهل للدور الثاني من مونديال 2018
21 يونيو 2018 | 06:53 GMT
ولي العهد السعودي يخطط لشراء ناد أوروبي كبير
21 يونيو 2018 | 06:17 GMT
"شبيغل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا
21 يونيو 2018 | 05:59 GMT
نقل أحد أفراد بعثة منتخب إيران للمستشفى!
21 يونيو 2018 | 01:28 GMT
هييرو: نحن نشاهد في روسيا أفضل منتخبات العالم
20 يونيو 2018 | 22:25 GMT
شاهد كيف تابع المغاربة مباراة منتخبهم أمام المنتخب البرتغالي
20 يونيو 2018 | 22:18 GMT
الفيفا يعاقب المكسيك وصربيا
20 يونيو 2018 | 22:16 GMT
شاهد.. أهداف مباريات اليوم السابع لمونديال روسيا 2018
20 يونيو 2018 | 21:44 GMT
المنتخبات العربية "أكبر" مشاركة في المونديال و"أسوأ" نتائج
20 يونيو 2018 | 21:09 GMT
مونديال روسيا.. نيمار يعاود التمارين بشكل طبيعي
20 يونيو 2018 | 20:30 GMT
إسبانيا تتخطى إيران بصعوبة في المونديال
20 يونيو 2018 | 18:48 GMT
مورينيو يحذر الأرجنتين من نجوم كرواتيا
20 يونيو 2018 | 18:00 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة إسبانيا وإيران في المونديال
20 يونيو 2018 | 17:24 GMT
تحليل مباراة (أوروغواي-السعودية)
20 يونيو 2018 | 17:00 GMT
صلاح مخاطبا مشجعا مصريا: أعمل إيه.. أبصم؟
20 يونيو 2018 | 16:32 GMT
سواريز يحتفي بـ "مئويته" بهدف في مرمى السعودية
20 يونيو 2018 | 16:07 GMT
"كالينكا - مالينكا" بغناء المشجعين البولنديين
20 يونيو 2018 | 15:43 GMT
نتيجة مباراة (أوروغواي-السعودية)
20 يونيو 2018 | 15:33 GMT
السعودية تتلقى خسارتها الثانية وتودع المونديال مبكرا رفقة مصر
20 يونيو 2018 | 15:23 GMT
بالفيديو.. بلاتر في لقاء خاص مع RT : تدخل سياسي حرم المغرب من استضافة مونديال 2026
20 يونيو 2018 | 15:08 GMT
رونالدو يحطم رقم الأسطورة بوشكش
20 يونيو 2018 | 15:04 GMT
الأرجنتين في مواجهة مصيرية أمام كرواتيا في مونديال روسيا
20 يونيو 2018 | 14:37 GMT
طبيب المغرب يدافع عن "صفعه" لأحد اللاعبين
20 يونيو 2018 | 14:20 GMT
رسميا.. المغرب أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018
20 يونيو 2018 | 14:11 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة السعودية والأوروغواي
20 يونيو 2018 | 14:11 GMT
تحليل مباراة (البرتغال-المغرب)
20 يونيو 2018 | 14:01 GMT
حقيقة مغادرة صلاح معسكر الفراعنة
20 يونيو 2018 | 13:58 GMT
شاهد.. تفاعل طريف بين مشجعي البرازيل ومضيفة طيران روسية
20 يونيو 2018 | 13:18 GMT
مشجعو المنتخب المغربي متفائلون أمام مواجهة البرتغال
20 يونيو 2018 | 13:17 GMT
كعكة ضخمة على شكل ملعب فولغوغراد!
20 يونيو 2018 | 12:58 GMT
نتيجة مباراة (البرتغال-المغرب)
20 يونيو 2018 | 12:18 GMT
شاهد ما فعله مجدي عبد الغني بعدما تحطمت أسطورته على يد محمد صلاح
20 يونيو 2018 | 12:00 GMT
حسبة بسيطة تكشف سبب خسارة المنتخبات العربية في الدقيقة الأخيرة
20 يونيو 2018 | 11:51 GMT
شرطي روسي يستعرض مهاراته الكروية أمام ضيوف المونديال (فيديو)
20 يونيو 2018 | 11:35 GMT
المغرب في مواجهة البرتغال .. التشكيلة الأساسية
20 يونيو 2018 | 11:14 GMT
لغز خسارة المنتخبات العربية
20 يونيو 2018 | 11:13 GMT
رد فعل بوتين على نتيجة مباراة روسيا ومصر
20 يونيو 2018 | 10:47 GMT
تقارير: دي خيا سيصبح حارس المرمى الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم
20 يونيو 2018 | 10:46 GMT
رونالدو يحقق أقصى سرعة في تاريخ كرة القدم
20 يونيو 2018 | 10:21 GMT
هدافو الدوريات الأوروبية الكبرى يعجزون عن هز الشباك في الجولة الأولى للمونديال
20 يونيو 2018 | 09:47 GMT