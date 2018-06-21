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"شبيغل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا

21 يونيو 2018 | 05:59 GMT
"شبيغل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا
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Dylan Martinez / Reuters

اعتذرت مجلة "شبيغل" الألمانية الرياضية للمنتخب الروسي عقب فوزه على نظيره المصري (3-1) الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكاس العالم لكرة القدم 2018.

ونشر مقال في العدد الأخير للمجلة، بعنوان: "آسف روسيا، نحن على خطأ".

وكانت المجلة قد كتبت بعد فوز روسيا العريض على السعودية (5-0)، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، أن روسيا رغم ذلك لن تتأهل إلى الدور الثاني.

والآن اعترفت المجلة: "بعد المباراة الثانية، الأمر مختلف وروسيا قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني، وغيرنا رأينا".

وتتصدر روسيا قائمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتأهلت رسميا إلى دور الـ16، عقب فوز منتخب الأوروغواي على نظيره السعودي بهدف وحيد أمس الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.  

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي 

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