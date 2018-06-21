نقل أحد أفراد بعثة منتخب إيران للمستشفى!

قال المدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش إنه يشعر بالقلق بعد نقل أحد أفراد فريقه إلى المستشفى خلال المباراة التي خسرها أمام إسبانيا 1-0 اليوم الأربعاء.

وأضاف كيروش "ذهب إلى المستشفى. نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام ".

وأضاف المدرب أن إداري الفريق ساءت حالته الصحية بعد البدء بتطبيق خاصية "فار" الفيديو للبت بصحة هدف للمنتخب الإيراني في مرمى دي خيا.

ويتقاسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب البرتغالي (4 نقاط) فيما يأتي المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وفقد المغرب كل آماله بالعبور للدور الثاني.

المصدر:







