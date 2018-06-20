هييرو: نحن نشاهد في روسيا أفضل منتخبات العالم

أعرب فيرناندو هييرو المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الإيراني 1-0، على ملعب "قازان أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية.

وقال هييرو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بالطبع نحن راضون عن أداء اللاعبين، كانت مباراة صعبة جدا، ومعقدة في بعض فتراتها، عانينا من أجل الحصول على الكرة والحفاظ عليها، من الصعب جدا أن تفوز في مثل هذه الظروف".

وتابع" لن أتحدث عن الذين لعبوا فقط بل كل اللاعبين اليوم كانوا ملتزمين ولعبنا بروح الفريق الواحد، هكذا يجب أن نبقى حتى آخر مباراة يمكننا أن نلعبها هنا، ثلاث نقاط مهمة

وختم حديثه بالقول: "المباراة الثالثة ستكون صعبة بالنسبة لنا أمام المغرب، انهزموا بصعوبة أمام البرتغال وهذا دليل على أنه لن يكون خصما سهلا، حتى لقاء البرتغال وإيران سيكون صعبا أيضا، نحن نشاهد هنا في روسيا أفضل منتخبات العالم، ربما غابت هولندا وإيطاليا لكن المنتخبات الموجودة هنا هي الأفضل".

المصدر: فيفا