الفيفا يعاقب المكسيك وصربيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة على منتخبي المكسيك وصربيا، بمقدار 10 آلاف فرنك سويسري (10038 دولارا) لكل منهما، بسبب سلوك جماهيرهما في بطولة كأس العالم.

وفرضت اللجنة التأديبية التابعة لفيفا، غرامة على المكسيك، بسبب الهتافات العنصرية خلال الفوز على ألمانيا 1-0، الأحد الماضي، بالعاصمة الروسية موسكو.

ودعا اتحاد الكرة المكسيكي، وعدد من لاعبي الفريق، جماهيرهم للتخلي عن تلك الممارسات، أكثر من مرة.

وفي المقابل، تعرض المنتخب الصربي للغرامة، بعدما رفعت جماهيره "شعار سياسي مسيء"، خلال انتصار الفريق 0-1 على كوستاريكا.

المصدر: وكالات