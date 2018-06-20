شاهد.. أهداف مباريات اليوم السابع لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم السابع من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 (3 أهداف) وتوديع 3 منتخبات عربية من أصل 4 لمونديال روسيا.
المغرب أول المودعين بالخسارة أمام البرتغال
قاد النجم البرتغالي منتخب بلاده إلى الفوز على المغرب في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ليحكم على أبناء شمال أفريقيا بالإقصاء من البطولة.
أوروغواي تلحق الخسارة الثانية بالسعودية
نجح منتخب أوروغواي في العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، لتودع الأخيرة منافسات البطولة.
إسبانيا تفلت من الطوق الإيراني بفضل كوستا
أفلت المنتخب الإسباني من الطوق الدفاعي الذي فرضه المنتخب الإيراني ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش وخرجت فائزة بصعوبة بالغة 1-0 في قازان ، معززة حظوظها بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.
المصدر: RT
فادي سيمير