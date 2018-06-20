شاهد.. أهداف مباريات اليوم السابع لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم السابع من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 (3 أهداف) وتوديع 3 منتخبات عربية من أصل 4 لمونديال روسيا.

المغرب أول المودعين بالخسارة أمام البرتغال

قاد النجم البرتغالي منتخب بلاده إلى الفوز على المغرب في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ليحكم على أبناء شمال أفريقيا بالإقصاء من البطولة.

Reuters

أوروغواي تلحق الخسارة الثانية بالسعودية

نجح منتخب أوروغواي في العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 1-0، لتودع الأخيرة منافسات البطولة.

Reuters

إسبانيا تفلت من الطوق الإيراني بفضل كوستا

أفلت المنتخب الإسباني من الطوق الدفاعي الذي فرضه المنتخب الإيراني ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش وخرجت فائزة بصعوبة بالغة 1-0 في قازان ، معززة حظوظها بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

Reuters

المصدر: RT

فادي سيمير