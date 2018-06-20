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صلاح يغرد ويكشف حقيقة الخلافات داخل منتخب مصر

الرياضة

صلاح يغرد ويكشف حقيقة الخلافات داخل منتخب مصر
Reuters Damir Sagolj
محمد صلاح
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كشف اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، حقيقة الخلافات المتواجدة في المنتخب والشائعات التي ضربت البعثة خلال الساعات الماضية عقب الخسارة أمام روسيا.

وقال صلاح في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".

وترددت أنباء عن دخول صلاح في مشادة ساخنة مع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن المنتخب المصري، تعرض للخسارة أمام منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس العالم 2018.

المصدر: تويتر + RT

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