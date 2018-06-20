بالفيديو.. بلاتر يؤكد في لقاء خاص مع RT قدرة روسيا في استضافة المونديال بأرقى مستوى

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، السويسري جوزيف بلاتر، في لقاء خاص مع RT، أن البداية الجيدة للمونديال قدمت الصورة الحقيقية على مهارة روسيا على استضافة البطولة.

وأجرى اللقاء مع بلاتر قائد المنتخب السوري فراس الخطيب المحلل الكروي لقناة RT في المونديال.

وأجاب بلاتر لدى سؤاله لماذا حاولت وسائل الإعلام الغربية تشويه سمعة مونديال روسيا:" إن كأس العالم مناسبة خاصة، والصحافة الغربية عامة والإنجليزية خاصة كانت غاضبة من استضافة روسيا للمونديال لأن إنجلترا ببساطة فشلت أمام روسيا في نيل الاستضافة، ولهذا اتخذوا هذا المنحى السلبي.. كأس العالم بدأ الآن وهو في أسبوعه الأول، الأمور تجري بشكل جيد، والصحافة الإنجليزية راضية عن سير البطولة بعد فوز منتخب بلادها".

وأكد بلاتر في ختام حديثه بأن تنظيم كأس العالم في روسيا سيكون رائعا.

المصدر: RT