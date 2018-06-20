طبيب المغرب يدافع عن "صفعه" لأحد اللاعبين

دافع طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم عبد الرزاق الهيفتي عن قيامه بـ "صفع" اللاعب نور الدين أمرابط بعد سقوطه وارتطام وجهه بأرض الملعب خلال المباراة ضد إيران في مونديال روسيا.

ووجهت انتقادات للهيفتي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامه بصفع اللاعب على وجهه أكثر من مرة إثر سقوطه خلال المباراة التي خسرتها بلاده أمام إيران بهدف نظيف الجمعة الماضية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وأكد الهيفتي أنه التزم بتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم بحذافيرها، مضيفا في مقطع فيديو أرسله الاتحاد المغربي لوسائل الإعلام "تلقينا رسالة من الفيفا تذكرنا بالتوصيات التي يجب اتباعها ... لقد احترمناها بحذافيرها".

وشدد الطبيب على أن "تدخلنا كان صحيحا".

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وأفاد المنتخب بإصابة أمرابط بارتجاج في الدماغ جراء السقوط، وحاول اللاعب الذي سقط إثر احتكاك مع لاعب إيراني أن يواصل المباراة، إلا أنه بدا غير قادر على الحفاظ على توازنه بمفرده لدى محاولته الوقوف.

وأمضى أمرابط ليلة الجمعة في مستشفى بمدينة بطرسبورغ حيث أقيمت المباراة والتحق في اليوم التالي بزملائه في معسكرهم التدريبي في فرونيج.

ووفقا لبروتوكول اعتمده الفيفا بعد نهائيات 2014، وجاء نتيجة الارتجاج الدماغي الذي تعرض له اللاعب الألماني كريستوف كرامر في المباراة النهائية، يحق للحكم إيقاف المباراة "لمدة تصل إلى ثلاث دقائق" في حال الاشتباه بإصابة لاعب بارتجاج، و"لا يمكن للحكم أن يسمح للاعب المصاب بالاستمرار في اللعب إلا بإذن من طبيب المنتخب".

وخسر المنتخب المغربي مباراته الأولى أمام إيران في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع بهدف سجله مهاجمه عزيز بوهدوز خطأ في مرماه.

المصدر: أ ف ب