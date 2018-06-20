هدافو الدوريات الأوروبية الكبرى يعجزون عن هز الشباك في الجولة الأولى للمونديال

شهدت الجولة الافتتاحية من مونديال روسيا، عجزا تاما لهدافي الدوريات الكبرى في هز شباك خصوم منتخبات بلادهم.

وعانى روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني في الموسم المنصرم، مع منتخب بلاده البولندي، ضد نظيره السنغالي، في المباراة التي خسرها بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء.



ولم يقدم ليفاندوفسكي، هداف تصفيات أوروبا في بطولة كأس العالم، الأداء المتوقع منه، بعدما ظهر بمستوى متواضع للغاية في مباراة الأمس.



وسار هداف الدوري الألماني، على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف الدوري الإسباني وصاحب الحذاء الذهبي في الموسم الماضي في الدوريات الأوروبية برصيد 34 هدفا.

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وفشل الساحر الأرجنتيني في زيارة شباك المنتخب الإيسلندي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وأهدر ركلة جزاء، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة.



بدوره، لم يتمكن الأوروغوياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، وهداف الدوري الفرنسي، من التسجيل في شباك محمد الشناوي، حارس المنتخب المصري، في اللقاء الذي فاز به المنتخب الأوروغوياني بهدف من توقيع المدافع خوسيه ماريا خيمينيز.



يشار إلى أن هداف البريميرليغ، المصري محمد صلاح، غاب عن الظهور في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للإصابة.



بينما غاب هداف الكالتشيو، ماورو إيكاردي، عن مونديال روسيا، بعدما استبعد من قبل خورخي سامباولي، مدرب منتخب التانغو.

المصدر: وكالات