رئيس البرتغال يؤازر بلاده ضد المغرب

سيحضر رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ومواطنه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مباراة منتخب بلادهما ضد المغرب، اليوم الأربعاء، ضمن كأس العالم 2018.

وستقام مباراة البرتغال والمغرب، في تمام الساعة (15:00) على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب البرتغال بطل "يورو 2016" قد استهل مشواره، في مونديال روسيا 2018" بتعادل مثير مع نظيره الإسباني (3-3)، بينما تلقى المغرب هزيمة مؤثرة أمام نظيره الإيراني بهدف وحيد جاء بـ "نيران صديقة".

وتحتل إيران صدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، ومن ثم المغرب في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT

نايف الكوردي