ضربة موجعة لـ"نسور قرطاج" في مونديال روسيا

أعلن الفريق الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم أن الإصابة في الكتف التي تعرض لها حارس مرماه معز حسن في المباراة الأولى ضد إنجلترا الاثنين، ستبعده عما تبقى من مونديال روسيا 2018.

وقال طبيب المنتخب سهيل الشملي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على موقع "فيسبوك"، "تحدثت مع الطاقم الطبي لناديه (نيس الفرنسي الذي يعيره لنادي شاتورو في الدرجة الثانية) وأخذنا القرار وسيتحول (معز حسن) لناديه للعلاج وبالنسبة إليه المونديال انتهى".

وأوضح الشملي أن إصابة حسن (23 عاما) هي عبارة عن "خروج مفصل" الكتف الأيسر من مكانه.

وكان حسن (23 عاما) قد تعرض للإصابة في الدقيقة الرابعة من المباراة ضد إنجلترا، اثر سقوطه على كتفه أثناء محاولته قطع تمريرة من اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد. وعاود حسن اللعب لبضع دقائق، قبل أن يسقط مجددا من الألم، ويخرج باكيا ليستبدل بفاروق بن مصطفى (16).

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل المونيال بإصابة قائدها وهدافها وصانع ألعابها والدحيل القطري يوسف المساكني (الركبة) والمهاجم طه ياسين الخنيسي (الفخذ).

وخسر المنتخب التونسي مباراته الأولى في مونديال 2018 أمام إنجلترا 1-2، بهدفين سجلهما قائد "الأسود الثلاثة" هاري كاين، بينما كان الهدف التونسي من نصيب الفرجاني ساسي من ركلة جزاء (35).

ويشارك المنتخبان في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما.

المصدر: أ ف ب