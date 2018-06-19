التشكيلة الرسمية لموقعة روسيا ومصر

أعلن مدربا المنتخبين الروسي والمصري، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر على النحو التالي:

تشكيل مصر أمام روسيا:

محمد الشناوي ( 23 ) - أحمد فتحي ( 7 ) ، علي جبر ( 2 ) ، أحمد حجازي ( 6 ) ، محمد عبد الشافي ( 13 ) - محمد النني ( 17 ) ، طارق حامد ( 8 ) - عبد الله السعيد ( 19 ) ، محمود حسن [ تريزيجيه ] ( 21 ) ، محمد صلاح ( 10 ) - مروان محسن ( 9 ). pic.twitter.com/sEB1rhtUoK — EFA.eg (@EFA) June 19, 2018

بينما أعلن مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف تشكيلته الرسمية وجاءت على النحو التالي:

المصدر: RT