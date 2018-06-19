إصابة ديلي آلي تقلق إنجلترا في المونديال

عكرت إصابة لاعب الوسط ديلي آلي، فرحة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الاثنين على نظيره التونسي 2-1 في مستهل مشوار المنتخبين في مونديال روسيا 2018.

وسيخضع لاعب توتنهام للفحوص، الثلاثاء، للوقوف على خطورة إصابته في الفخذ قبل ستة أيام من المباراة الثانية لبلاده في المجموعة السابعة ضد بنما، الأحد، في نيجني نوفوغورود.

وبدا آلي (22 عاما) متأثرا بإصابته في أواخر الشوط الأول لكنه بقي في الملعب حتى الدقيقة 80 قبل أن يتم استبداله بروبن لوفتوس-تشيك.

وبعد المباراة التي حسمتها إنجلترا بهدف في الوقت بدل الضائع لهاري كاين كان الثاني له في الأمسية، كشف المدرب غاريث ساوثغيت "كان علينا مراقبة ديلي. كان يشعر بعض الشيء بمشكلة قبيل نهاية الشوط الأول لكنه شعر أن بإمكانه مواصلة اللعب" دون أن يخفف من وتيرته واندفاعه.

المصدر: أ ف ب