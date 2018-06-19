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رسميا.. البرازيل تشكو حكم مواجهة سويسرا

19 يونيو 2018 | 13:05 GMT
رسميا.. البرازيل تشكو حكم مواجهة سويسرا
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/ Reuters

طالب الاتحاد البرازيلي من الاتحاد الدولي تقديم إيضاحات حول التحكيم في المباراة الأولى للسامبا في بطولة كأس العالم أمام سويسرا، التي أقيمت الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأعرب الاتحاد البرازيلي، في خطاب أرسله للفيفا، أمس الاثنين، عن امتعاضه من القرارات التحكيمية في المباراة، التي أضرت بالبرازيل.

وذكر البرازيليون، أمثلة على الأضرار التي لحقت بهم جراء التحكيم، كالهجمة التي جاء منها هدف التعادل لسويسرا.

وأدعى البرازيليون، أن اللاعب السويسري ستيفن زوبير، قام بدفع المدافع البرازيلي ميراندا، قبل أن يلعب الكرة برأسه إلى داخل الشباك، هذا بالإضافة إلى ضربة جزاء لم تحتسب لصالح المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس.

وطالب الاتحاد البرازيلي في خطابه إلى الفيفا، الموقع من قبل روجيريو كابوبلو، رئيس البعثة البرازيلية في روسيا، بضرورة تفعيل تقنية المقاطع المصورة "الفيديو" المساعدة للحكام، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى خلال تلك المباراة.

وبعد أن قدم شرحا مفصلا للواقعتين المذكورتين، أوضح الاتحاد البرازيلي، في الخطاب، أن تلك الأحداث تعد خطأ واضحا وقع فيه الحكم، وأنه كان يجب الاستعانة بتقنية الفيديو.

المصدر: DPA

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