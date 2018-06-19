اليابان تتغلب على كولومبيا في مونديال روسيا

تغلب المنتخب الياباني على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا 2018.

وافتتحت اليابان باب التسجيل مبكرا من ركلة جزاء، سددها شينجي كاغاوا بنجاح، في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك المنتخب الكولومبي التعادل بحلول الدقيقة (39)، بهدف حمل توقيع خوان كينتيرو.

ومنح يويا أوساكو الفوز ونقاط المباراة الثلاث لمنتخب "الساموراي"، بإحرازه الهدف الثاني، في الدقيقة (73).

وشهدت المباراة إشهار أول بطاقة حمراء في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وكانت من نصيب الكولومبي

كارلوس سانشيز.

وتقام اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وتجمع المنتخب البولندي بنظيره السنغالي.

المصدر: RT