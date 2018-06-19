فالكاو يقود كولومبيا أمام اليابان

كشف المنتخب الكولومبي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهته أمام نظيره الياباني اليوم، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

وجاء المهاجم راداميل فالكاو على رأس قائمة منتخب كولومبيا، الذي يتطلع لافتتاح مشوراه في المونديال الروسي، بفوز قد يسهل مهمته في المباريات المقبلة لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الثامنة إلى الدور الثاني.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الكولومبي ونظيره الياباني:

المصدر:WM2018