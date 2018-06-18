رسميا.. الاتحاد السعودي يرفع شكوى ضد "bein sports"

رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء استغلال شبكة قنوات bein sports القطرية لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في الشكوى التي أرسلها للفيفا إلى التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض الذي قامت به القناة بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي في افتتاح المونديال من قبل مقدميها ومحلليها ونقادها، وهو ما يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.

ودعا الاتحاد السعودي الاتحاد الدولي في شكواه إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية وإلغاء حقوق النقل حماية للنظام، وتجنيباً لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها.

في المقابل، طالبت شبكة قنوات "beIN SPORTS" مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحرك واتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد مخالفي حقوق بث مباريات كأس العالم، ومن أبرزها قناة "beout" التي تقوم بنقل مباريات كأس العالم عبر قناتها مستعينة ببث "beIN SPORTS"، وهو ما خلق أزمة كبيرة بين الطرفين.

وتعرض بطولة كأس العالم على القناة القطرية بشكل "حصري" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: وكالات