رقم جماهيري قياسي في ملعب "نيجني نوفغورود"

سجلت مباراة السويد وكوريا الجنوبية، التي أقيمت اليوم في مدينة نيجني نوفغورود، ضمن فعاليات مونديال روسيا 2018، رقما قياسيا جديدا من حيث الحضور الجماهيري في ملعب "نيجني نوفغورود".

وتابع 42300 متفرج المباراة من المدرجات، ليتم تحطيم الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري في ملعب "نيجني نوفغورود"، والذي سجل خلال المواجهة التي جمعت الفريق المحلي "أولمبيتسي" و"لوتش إنيرغيا" من مدينة فلاديفوستوك، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم.

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ويحتضن ملعب "نيجني نوفغورود"، الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، مباراة أخرى ضمن فعاليات مونديال روسيا 2018، وستجمع المنتخب الأرجنتيني بنظيره الكرواتي، في الـ21 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة السويد وكوريا الجنوبية انتهت بفوز المنتخب "الأصفر" بهدف دون رد.

المصدر: RT