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كلب "آر تو دي تو" يتوقع مباراة إنجلترا وتونس (فيديو)

17 يونيو 2018 | 22:10 GMT
كلب "آر تو دي تو" يتوقع مباراة إنجلترا وتونس (فيديو)
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تكهن كلب في العاصمة البريطانية لندن، بثلاث نتائج صحيحة من أصل أربعة مباريات، ضمن نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

ويتم اختيار الفائز في حال تناول الكلب "آر تو دي تو" أحد الأطعمة المحلية للمنتخبين طرفي المباراة مرتين متتاليتين، وتعتبر النتيجة تعادلا في حال تناول الكلب الطعام من طبق مختلف كل مرة.

وفضل الكلب "آر تو دي تو" خلال توقعاته لمواجهة إنجلترا وتونس، التي ستقام غدا الاثنين، في مدينة فولغوغراد، لحم البقر الإنجليزي على طبق من الكسكس التونسي.

ولكن قد يخطأ "آر تو دي تو" كما أخطأ عندما فضل نقانق ألمانيا على طبق أرز وفاصولياء مكسيكية، فقط فاجأ منتخب المكسيك نظيره المانشافت الألماني بالفوز عليه بهدف وحيد.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة حيث يتنبأ أحد الحيوانات بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، فقد اختير في روسيا قط أصم اسمه "أخيل" لكي يلعب دور "نوستراداموس" للتنبؤ بنتائج مباريات مونديال 2018.

وأصاب القط أخيل، في توقعاته عندما اختار وعاء روسيا، ليرجح حسب حسه كفة الدب الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال ضد نظيره السعودي (5-0)، يوم الخميس، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

كما تنبأ القط الأصم بفوز منتخب إيران على نظيره المغربي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

المصدر: RT 

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