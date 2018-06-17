مدير منتخب مصر يتحدث عن صلاح والحضري قبل مباراة روسيا

أعلن مدير منتخب مصر لكرة القدم، إيهاب لهيطة، أن قائمة المنتخب خالية من الإصابات قبل مواجهة نظيره الروسي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم.

ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للاتحاد المصري للكرة عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، فإن النجم محمد صلاح أصبح في جاهزية تامة، إضافة إلى تعافي طارق حامد، وأحمد فتحي، وعمرو وردة، من الإصابات الخفيفة، التي تلقوها في مباراة الأوروغواي، ومشاركتهم في مران المنتخب بشكل طبيعي.

وأوضح إيهاب لهيطة أن الحارس المخضرم عصام الحضري كابتن المنتخب يؤدي دوره القيادي بامتياز ويعمل على رفع معنويات اللاعبين ويساند الجميع ومن الطبيعي أن يكون حزينا لعدم المشاركة وهو أمر صحي ومطلوب من كل لاعب لخلق المنافسة بين اللاعبين.

المصدر: "facebook/efasocial"

نايف الكوردي