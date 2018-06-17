البرازيل تبدأ رحلة البحث عن كأس العالم السادسة من محطة سويسرا

سيبدأ منتخب البرازيل مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، اليوم الأحد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، بمواجهة نظيره السويسري.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب البرازيل، ادينور ليوناردو باتشي (تيتي)، والمدير الفني لنظيره السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، مباراتهما الأولى مونديال 2018، بالتشكيلة الأساسية التالية، على ملعب "روستوف"، في مدينة روستوف على نهر الدون:

المصدر: RT

نايف الكوردي