شاهد.. اشتباك بالأيدي بين ماتيتش ومساعد مدرب كوستاريكا

دخل الصربي نيمانيا ماتيتش في مشادة مع أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مشادة بين ماتيتش وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا، حيث سقط ماتيتش أرضا وخرجت كرته خارج الخطوط، وحاول أحد أعضاء جهاز كوستاريكا كسب الوقت وإعادة الكرة إلى لاعبي فريقه.

ونشب الاشتباك على إثر رفض أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا، إعطاء الكرة للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما أثار غضبه، قبل أن يقوم طاقم تحكيم المباراة ولاعبو الفريقين بالتدخل لمنع تصعيد الحدث.

احتاج منتخب صربيا لهدف في الشوط الثاني ليتخطى منتخب كوستاريكا بنتيجة 1-0، عبر الكساندر كولاروف في (د.57) من ركلة حرة مباشرة "رائعة".

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات