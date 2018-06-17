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شاهد.. اشتباك بالأيدي بين ماتيتش ومساعد مدرب كوستاريكا

17 يونيو 2018 | 15:50 GMT
شاهد.. اشتباك بالأيدي بين ماتيتش ومساعد مدرب كوستاريكا
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/ Reuters

دخل الصربي نيمانيا ماتيتش في مشادة مع أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مشادة بين ماتيتش وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا، حيث سقط ماتيتش أرضا وخرجت كرته خارج الخطوط، وحاول أحد أعضاء جهاز كوستاريكا كسب الوقت وإعادة الكرة إلى لاعبي فريقه.

ونشب الاشتباك على إثر رفض أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوستاريكا، إعطاء الكرة للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما أثار غضبه، قبل أن يقوم طاقم تحكيم المباراة  ولاعبو الفريقين بالتدخل لمنع تصعيد الحدث.
احتاج منتخب صربيا لهدف في الشوط الثاني ليتخطى منتخب كوستاريكا بنتيجة 1-0، عبر الكساندر كولاروف في (د.57) من ركلة حرة مباشرة "رائعة".

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات

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