مونديال 2018.. ألمانيا تسقط أمام المكسيك في بداية حملتها للدفاع عن اللقب

استهل المنتخب الألماني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم بخسارة مفاجئة أمام نظيره المكسيكي بهدف دون رد.

وسجل المهاجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (35)، بعدما راوغ أحد المدافعين الألمان، ليسكن الكرة في الزاوية اليمنى من حارس "المانشافت" مانويل نوير.

وبهذا الفوز رفعت المكسيك رصيدها إلى 3 في صدارة المجموعة السادسة مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، والتي ستجمع غدا، المنتخب السويدي بنظيره الكوري الجنوبي.

في المقابل، تلقى المنتخب الألماني صفعة قوية في مساعيه للحفاظ عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في البرازيل عام 2014، ويتوجب على ألمانيا الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام السويد وكوريا الجنوبية، لمواصلة المشوار في المونديال الروسي.

المصدر: RT