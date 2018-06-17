فيديو.. توقعات مورينيو لمباراة إنجلترا وتونس

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن تونس ستشكل بعض المصاعب الصغيرة لإنجلترا، في مباراتهما المرتقبة، غدا الاثنين، ضمن مونديال 2018، لكن الفوز في النهاية سيكون للموهبة والخبرة لإنجلترا.

وقال مورينيو، المنضم منذ فترة لفريق قناة RT في تغطية كأس العالم: "إنجلترا بطبيعتها تشاؤمية نوعا ما، فهي تشك بنفسها وليست واثقة بذاتها كثيرا، وتعاني من ضغوط شديدة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "تونس ليست في المستوى نفسه. ففي إنجلترا نجد بعضا من خيرة لاعبي أوروبا، الذين يلعبون في أفضل دوري كرة القدم في العالم. أعتقد تونس ستشكل لهم بعض المصاعب الصغيرة، ولكن الفوز في النهاية سيكون للموهبة والخبرة لإنجلترا".

هذا كان رأي جوزيه مورينيو وتكهناته بشأن مباراة إنجلترا وتونس، فما هي توقعاتكم، التي يمكنكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقع RT!.

المصدر: RT

نايف الكوردي