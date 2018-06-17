تعرف على تشكيلة ألمانيا الأساسية لمواجهة المكسيك

أعلن المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، التشكيلة التي سيدخل بها "المانشافت" مواجهتهم أمام المكسيك، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.
وجاءت تشكيلة المنتخب الألماني كالتالي:
في حراسة المرمي: نوير
في خط الدفاع: بلاتنهاردت، كيميتش، بواتينغ، هوملز
في خط الوسط: كروس، خضيرة، أوزيل، دراكسلر
في خط الهجوم: مولر، فيرنر
TEAM NEWS 📋 Here's how we line up for our #WorldCup opener 🇩🇪🇲🇽#DieMannschaft #ZSMMN #GERMEX pic.twitter.com/2m7PpIuNWn— Germany (@DFB_Team_EN) 17 июня 2018 г.
أما المكسيك فستدخل بالتشكيلة التالية:
LES COMPOSITIONS#GER #MEX #GERMEX #CM2018 pic.twitter.com/nlVawxkLre— Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 17 июня 2018 г.
المصدر: تويتر