كل شيء

تعرف على تشكيلة ألمانيا الأساسية لمواجهة المكسيك

17 يونيو 2018 | 14:12 GMT
تعرف على تشكيلة ألمانيا الأساسية لمواجهة المكسيك
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kdsm
Carl Recine / Reuters

أعلن المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، التشكيلة التي سيدخل بها "المانشافت" مواجهتهم أمام المكسيك، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب الألماني كالتالي:

في حراسة المرمي: نوير

في خط الدفاع: بلاتنهاردت، كيميتش، بواتينغ، هوملز

في خط الوسط: كروس، خضيرة، أوزيل، دراكسلر

في خط الهجوم: مولر، فيرنر

أما المكسيك فستدخل بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر

مشهور في المجتمع
فيديو.. توقعات مورينيو لمباراة إنجلترا وتونس
17 يونيو 2018 | 15:28 GMT
حكم باراغوياني يقود مواجهة روسيا ومصر
17 يونيو 2018 | 15:21 GMT
أحلام تونس تصطدم بصرامة الإنجليز
17 يونيو 2018 | 15:13 GMT
شاهد.. الجماهير الألمانية في مترو موسكو
17 يونيو 2018 | 14:47 GMT
حزن وصدمة مشجعي بيرو عقب خسارتهم أمام الدنمارك
17 يونيو 2018 | 14:27 GMT
تعرف على تشكيلة ألمانيا الأساسية لمواجهة المكسيك
17 يونيو 2018 | 14:12 GMT
ساركوزي: أنا سعيد لحصول الروس على فرصة استضافة كأس العالم
17 يونيو 2018 | 13:52 GMT
الصربي إيفانوفيتش يدخل تاريخ منتخب بلاده
17 يونيو 2018 | 13:46 GMT
بالفيديو.. احتفالات جماهير أبطال العالم في موسكو
17 يونيو 2018 | 13:13 GMT
الفيفا يكشف نتائج تحقيقات مباراة مصر والأوروغواي
17 يونيو 2018 | 13:04 GMT
صربيا تتخطى كوستاريكا بصعوبة في المونديال
17 يونيو 2018 | 12:48 GMT
مارادونا يقدم اعتذاره للفيفا!
17 يونيو 2018 | 12:38 GMT
شاهد.. الجماهير المكسيكية تخلق أجواء رائعة في شوارع موسكو
17 يونيو 2018 | 12:20 GMT
حارس إيسلندا.. من مخرج سينمائي إلى بطل أمام ميسي
17 يونيو 2018 | 12:02 GMT
صلاح يشارك في تدريبات مصر قبل مواجهة روسيا
17 يونيو 2018 | 11:27 GMT
مراسل "beIN SPORTS" يتعرض لمضايقات من مشجعين على الهواء
17 يونيو 2018 | 11:24 GMT
شاهد.. تدريبات منتخب السعودية استعدادا لمواجهة أوروغواي
17 يونيو 2018 | 11:21 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة كوستاريكا وصربيا في المونديال
17 يونيو 2018 | 11:18 GMT
مراسل RT يتعرض لموقف طريف مع مشجعي الأرجنتين
17 يونيو 2018 | 11:04 GMT
منتخب روسيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مصر
17 يونيو 2018 | 10:20 GMT
صلاح يستعين بزملائه لارتداء قميصه!
17 يونيو 2018 | 09:33 GMT
ليبرمان يسخر من منتخب الأرجنتين بعد التعادل أمام إيسلندا
17 يونيو 2018 | 09:13 GMT
بلجيكا تفتقد كومباني وفيرمايلن في المواجهة ضد بنما بداعي الإصابة
17 يونيو 2018 | 08:50 GMT
الفيفا يحتفي بتقنية الفيديو
17 يونيو 2018 | 08:40 GMT
المصريون يتوافدون لدعم فريقهم في مواجهة روسيا
17 يونيو 2018 | 07:51 GMT
أقوال سائق التاكسي الذي تسبب بحادث سير وسط موسكو
17 يونيو 2018 | 03:20 GMT
شاهد.. غضب مارادونا لحظة إهدار ميسي ضربة الجزاء
16 يونيو 2018 | 21:21 GMT
كرواتيا تهزم نيجيريا في مونديال روسيا 2018
16 يونيو 2018 | 20:55 GMT
فيديو.. توقعات مورينيو للقاء ألمانيا والمكسيك في مونديال 2018
16 يونيو 2018 | 20:26 GMT
دراسة حسابية لعلماء الرياضيات تحدد الفائز بكأس العالم 2018
16 يونيو 2018 | 20:01 GMT
شاهد .. احتفالات جماهير تونس في موسكو
16 يونيو 2018 | 19:24 GMT
ميسي يعلق على إضاعته لضربة الجزاء
16 يونيو 2018 | 18:53 GMT
مواجهة مثيرة بين كرواتيا ونيجيريا في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 18:17 GMT
الدنمارك تخرج من عنق الزجاجة أمام بيرو في مونديال 2018
16 يونيو 2018 | 17:59 GMT
ألمانيا تبدأ حملة الدفاع عن لقبها المونديالي بمواجهة المكسيك
16 يونيو 2018 | 17:23 GMT
البيروفي كويفا يحذو حذو ميسي
16 يونيو 2018 | 17:03 GMT
"بي إن سبورتس" ستكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال
16 يونيو 2018 | 16:38 GMT
كوبر يكشف سبب عدم زج صلاح في مواجهة الأوروغواي
16 يونيو 2018 | 16:23 GMT
مونديال روسيا 2018... مواجهة بيرو والدنمارك
16 يونيو 2018 | 15:20 GMT
بعد الفوز على المغرب.. الاتحاد الإيراني سيبقي على كيروش حتى بطولة آسيا
16 يونيو 2018 | 15:10 GMT