تعرف على تشكيلة ألمانيا الأساسية لمواجهة المكسيك

أعلن المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، التشكيلة التي سيدخل بها "المانشافت" مواجهتهم أمام المكسيك، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب الألماني كالتالي:

في حراسة المرمي: نوير

في خط الدفاع: بلاتنهاردت، كيميتش، بواتينغ، هوملز

في خط الوسط: كروس، خضيرة، أوزيل، دراكسلر

في خط الهجوم: مولر، فيرنر

أما المكسيك فستدخل بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر