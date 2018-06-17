ساركوزي: أنا سعيد لحصول الروس على فرصة استضافة كأس العالم

صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأن أجواء نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، رائعة.

وقال نيكولا ساركوزي: "أنا سعيد من أجل الروس، الذين حصلوا على مثل هذه الفرصة الرائعة والمسؤولة لاستضافة البطولة".

وأضاف "بالأمس كنت في موسكو، واليوم في مدينة قازان، الأجواء رائعة!".

وحضر نيكولا ساركوزي مباراة منتخب بلاده فرنسا ضد أستراليا (2-1)، التي جرت أمس السبت، على ملعب "قازان أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا حتى الـ 15 يوليو المقبل.

ويحتل منتخب "ديوك" فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المنتخب الكرواتي، الذي تغلب بدوره على نيجيريا بهدفين نظيفين، يوم أمس أيضا.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي