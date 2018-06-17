شاهد.. الجماهير المكسيكية تخلق أجواء رائعة في شوارع موسكو

يعتبر الجمهور ملح كرة القدم وواحدا من أهم أسباب نجاح أي بطولة كروية، حيث يضفي المشجعون أجواء رائعة على المباريات من خلال الشعارات والأهازيج التي يرددونها في الشوارع والمدرجات.

وهذا الحال ينطبق على بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، التي تشهد مبارياتها حضور جماهير غفيرة، جاءت من مختلف أصقاع العالم، لمؤازرة منتخباتها.

ورصدت كاميرا RT عددا من المشجعين المكسيكيين، الذين أشعلوا شوارع مدينة موسكو، قبل ساعات قليلة من مباراة منتخبهم أمام نظيره الألماني.

وبدت الجماهير المكسيكية متحمسة ومتفائلة بنتيجة المباراة، رغم أن فريقهم سيواجه ألمانيا، حاملة اللقب في النسخة الماضية من كأس العالم.

وتدخل المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

المصدر: RT