مراسل "beIN SPORTS" يتعرض لمضايقات من مشجعين على الهواء

قامت مجموعة من مشجعين عرب في أحد شوارع موسكو المكتظ بالجماهير بمقاطعة مراسل "beIN SPORTS"، والهتاف باسم قناة "beout" التي تنقل مباريات المونديال عبر قناتها بطريقة غير قانونية.

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وتقوم قناة "beout" بنقل مباريات كأس العالم عبر قناتها مستعينة ببث "beIN SPORTS"، وهو ما خلق أزمة كبيرة بين الطرفين، تدخل فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقام المشجعون بقطع كلام المراسل أثناء تغطيته على الهواء، ليرد عليهم الأخير قائلا: "للأسف هذا التصرف غير المقبول من بعض الجماهير العربية التي تنظر هكذا إلى قنوات "beIN SPORTS".

الجمهور التونسي 🇹🇳 يهتف بإسم beoutQ مع مراسل beIN 😂😂😂

pic.twitter.com/SppONSH5dI — الكرة المغربية و العالمية 🇲🇦 🌍 (@TheMoroccanBall) June 17, 2018

وتعرض بطولة كأس العالم على شبكة "beIN SPORTS" القطرية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت الشبكة قد طالبت مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحرك واتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد مخالفي حقوق بث مباريات كأس العالم.

المصدر: وكالات